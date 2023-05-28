Вучич: Премьер Косово Курти пытается стать региональным Зеленским Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Косово и Метохии грядет обострение обстановки, потому что косовоалбанский «премьер» Альбин Курти пытается стать региональным Зеленским, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink.

«Думаю, что предстоит наиболее тяжёлая ситуация в Косово и Метохии. То, чего мы до сих пор не видели, а все из-за провокационных заявлений и ужасно безответственного поведения Альбина Курти...», - сказал Вучич.

Глава Сербии подчеркнул, что опасается крупных столкновений, так как Курти мечатет быть Зеленским, а «сербы больше не могут это терпеть».

Как писал сайт KP.RU, 26 мая по приказу президента Сербии Александра Вучича сербская армия была приведена в состояние повышенной боевой готовности.

Министр обороны республики Милош Вучевич, уточнил, что поводом для такого решения стало вступление в силу требования Косово об изменениях автомобильных номеров с сербских на местные.

27 мая Мария Захарова заявила, что Россия осуждает провокацию Косово в отношении сербов, которые грозят перерастанием ситуации в вооруженное противостояние.

Дипломат отметила, что Вашингтон и Брюссель не предприняли никаких шагов, чтобы добиться от «косовоалбанской верхушки» выполнения обязательств по соглашениям 2013 и 2015 года.