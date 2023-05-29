Глава ЦИК Турции заявил о победе Эрдогана во втором туре выборов президента Турции Фото: REUTERS

Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер.

«После обработки 99,43% бюллетеней с участков в Турции и в зарубежных представительствах и погранпунктах господин Эрдоган получил 52,14% голосов, господин Кылычдароглу – 47,86%», - сообщил Йенер.

Глава ЦИК отметил, что по предварительным данным, новым президентом Турции избран Эрдоган.

Уточнялось, что окончательные результаты выборов в Турции будут опубликованы в официальном вестнике 1 июня.

Как писал сайт KP.RU, еще до объявления предварительных итогов Реджеп Эрдоган объявил себяна митинге в Стамбуле победителем на выборах президента Турции и назвал их итоги «праздником демократии».

По его словам, турецкий народ передал в его руки ответственность за управление страной на ближайшие пять лет.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции и назвал переизбрание Эрдогана закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы государства.

Дональд Трамп поздравил с переизбранием Эрдогана и назвал его другом, любящим свою страну и великий народ Турции.

Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что переизбрание Эрдогана поможет в достижении мира на Украине.

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