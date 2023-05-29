Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также Черниговской, Сумской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Уточнялось, что тревогу объявили в 00:09 в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Как писал сайт KP.RU, ранее воздушная тревога была объявлена в двух регионах на севере Украины. Уточнялось, что предупреждение действует в Сумской и Черниговской областях.

Рано утром, 28 мая, мэр Киева Кличко сообщил о разрушении склада в Голосеевском районе в результате пожара после серии взрывов в столице.

Он добавил, что разрушение строительных конструкций - на общей площади 1 тысячи квадратных метров. Горит крыша здания трехэтажного складского помещения.

Также Кличко сообщал, что в Киеве в ночь на воскресенье были слышны звуки взрывов. При этом он отмечал, что в Киевской области работает система ПВО.

Напомним, Вооруженные силы России наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.

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