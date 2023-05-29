Reuters: Слова Грэма о «лучшей трате денег США на смерть россиян» смонтированы Киевом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слова сенатора Грэма о трате денег США на смерть россиян были смонтированы Киевом, об этом сообщило агентство Reuters.

Сенатор Линдси Грэм не называл смерть россиян удачной тратой денег США, следует из полной видеозаписи его встречи с Зеленским.

Ранее офис Зеленского распространил ролик, в котором фразы о смерти россиян и тратах США стояли одна за другой.

Короткая видеозапись со встречи была опубликована 26 мая. В этом ролике фразы «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» следуют одна за другой, но со сменой ракурсов.

Издание отметило, что на самом деле эти слова были сказаны в другом контексте. Фраза об удачной трате денег касалась в целом помощи Украине от США.

Агентство также уточнило, что фраза «о смерти русских» была сказана Грэмом, так как сопротивление украинцев напомнило ему о «лучшем в нас самих в Америке».

Как писал сайт KP.RU, американский сенатор Линдси Грэм неоднократно делал довольно жесткие заявления в адрес России и президента РФ Владимира Путина.

Так,в марте обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин обвинил Грэма в разжигании полноценного военного конфликта с Россией за его высказывания об инциденте с беспилотником MQ-9 Reaper.