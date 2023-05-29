В Киеве и трех регионах Украины прогремела серия взрывов

В Киеве и нескольких регионах Украины прогремела серия взрывов Фото: REUTERS

После объявления в ночь на понедельник воздушной тревоги по всей территории Украины прогремела серия взрывов в столице страны и нескольких регионах, об этом сообщили украинские СМИ.

«Серия взрывов раздалась на окраинах Киева, в Кировоградской, Хмельницкой областях и повторно в Полтавской области», - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ранее на Украине взрывы прозвучали в Кременчуге Полтавской области, Винницкой, Черкасской и Одесской областях.

После этого, воздушная тревога была объявлена на территории всей Украины.

ночью в воскресенье воздушную тревогу объявляли в Киеве и Киевской области, а также Черниговской, Сумской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.

Напомним, Вооруженные силы России наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.