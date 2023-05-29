Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Кению Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Кению, об этом сообщил ТАСС.

Издание отметило, что в Найроби у Лаврова ожидаются встречи с политическим руководством страны.

В пуьликации напомнили, что в предыдущий раз российский министр был с визитом в Кении в 2010 году.

Как писал сайт KP.RU, глава российского МИД Сергей Лавров в ночь на 24 апреля прибыл в Нью-Йорк. Мария Захарова сообщала, что Лавров будет председательствовать в заседании Совета Безопасности ООН.

17 апреля глава российского МИД Сергей Лавров начал турне по странам Латинской Америки. Поездка Сергея Лаврова продлилась до 21 апреля.

Министр посетил Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, где встретится с руководством этих стран и провел переговоры с коллегами – главами министерств иностранных дел.

Напомним, в июле 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил сразу четыре страны Африки: Египет, Эфиопию, Уганду, Республику Конго.