В Челябинске на лесоторговой базе ликвидируют пожар площадью 2,6 тысячи квадратных метров Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске спасатели ликвидируют пожар на лесоторговой базе, площадь пожара составляет 2600 квадратных метров, об этом сообщило МЧС России.

«Загорание происходит на открытой площадке хранения готовой продукции - досок и бруса - на улице Енисейской, дом 52/4», - сообщило ведомство.

Отмечалось, что пПлощадь пожара составляет 2600 квадратных метров. Была угроза перехода огня на рядом стоящие складские помещения.

По данным МЧС, в 5:14 пожар был локализован, спасатели не допустили переход огня на другие складские помещения.

Как писал сайт CHEL.KP.RU, в Челябинске на улице Енисейской рано утром 29 мая начался крупный пожар.

В статье уточнили, что огонь вспыхнул на площадке, где под открытым небом хранились пиломатериалы.

Региональное МЧС указывало, что происходило горение досок и бруса, уложенных в штабеля, имелась угроза распространения на два складских здания.

Отмечалось, что к 8 утра распространение пламени удалось остановить.