Посол ЦАР сообщил о желании разместить в стране российскую военную базу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Центральноафриканской Республики (ЦАР) в Москве Леон Додону-Пунагаза заявил, что в его стране нужна российская военная база.

«Сейчас нам нужна российская военная база, где бы могли находиться от 5 до 10 тысяч солдат. При этом их можно было бы в случае необходимости задействовать в других странах», - заявил дипломат в интервью газете «Известия».

Додону-Пунагаза отметил, что присутствие российских военных инструкторов в ЦАР укрепило боеспособность страны, но угрозы в вопросах безопасности остаются, в связи с чем необходимо военно-техническое сотрудничество с Москвой.

Посол ЦАР заявил, что сотрудничество в вопросах безопасности собираются обсуждать в ходе второго саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге, куда планирует приехать президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

Напомним, в феврале этого года ЦАР попросила увеличить число военных инструкторов из России. Такую заявку подали в ООН. Как писал сайт KP.RU, по данным посольства РФ, на сегодняшний день в стране работают 1890 инструкторов из России.