Путин и Лукашенко признали, что создание единой валюты займет некоторое время Фото: пресс-служба Кремля

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что создание единой валюты – это вопрос не сегодняшнего дня. Об этом сообщил белорусский лидер на встрече с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной в Минске.

«Я говорю на встречах глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России», – сказал президент Белоруссии.

Лукашенко также отметил, что сейчас происходит дедолларизация международной экономики. По его мнению, в мире в любом случае появятся новые резервные валюты.

Напомним, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что единая валюта могла бы стать доказательством хорошего объединения экономик Белоруссии и РФ. При этом он отметил, что в этом вопросе не нужно забегать вперед.