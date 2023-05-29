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НовостиПолитика29 мая 2023 9:06

Токаев считает, что у Казахстана нет необходимости вступать в Союзное государство

Существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, ЕАЭС, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Токаев считает, что у Казахстана нет необходимости вступать в Союзное государство

Токаев считает, что у Казахстана нет необходимости вступать в Союзное государство

Фото: EAST NEWS

Казахстан не планирует вступать в Союзное государство, поскольку такое необходимости нет, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«На днях президент Республики Беларусь Александр Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз», – приводится слова Токаева в Telegram-канале его пресс-службы.

Казахстанский лидер также высказался о создании ядерного оружия в республике. По словам политика, оно стране не нужно, поскольку Астана присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Казахстан остается верным обязательствам в рамках этих соглашений, добавил Токаев.

Напомним, ранее Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство после слов казахстанского коллеги о ядерном оружии.