Токаев считает, что у Казахстана нет необходимости вступать в Союзное государство Фото: EAST NEWS

Казахстан не планирует вступать в Союзное государство, поскольку такое необходимости нет, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«На днях президент Республики Беларусь Александр Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз», – приводится слова Токаева в Telegram-канале его пресс-службы.

Казахстанский лидер также высказался о создании ядерного оружия в республике. По словам политика, оно стране не нужно, поскольку Астана присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Казахстан остается верным обязательствам в рамках этих соглашений, добавил Токаев.

Напомним, ранее Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство после слов казахстанского коллеги о ядерном оружии.