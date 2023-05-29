С начала навигации коммунальный флот очистил водную акваторию Москвы примерно от 150 тонн мусора

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о работе коммунального флота столицы в этом году. Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о работе коммунального флота столицы в этом году. Напомним, за чистоту водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы каждый день борются теплоходы-мусоросборщики, быстроходные катера, плавучие краны и другие суда. Они собирают мусор, убирают иловый осадок и различные загрязнения.

«В общей сложности уже собрали около 150 тонн различного мусора, - отметил заммэра. - Большая часть - бревна поваленных деревьев, сухостой».

По его словам, во время паводка дежурство большинства судов-мусоросборщиков проходило в верховьях Москвы-реки около шлюзов. Благодаря этому удается оперативно убирать накопившийся за зиму мусор. В результате он не попадает в центр города, в котором судоходство довольно оживленное.

Акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАДа полностью контролируются специалистами без перерывов и выходных. В этом помогает грамотная расстановка флота и баз сбора мусора, уточнил Бирюков. Разный хлам с воды собирают суда-мусоросборщики. А в зонах с небольшой глубиной дежурят маломерные суда.

«На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами», - добавил глава Комплекса городского хозяйства.

Коммунальный флот столицы не прекращает свою работу в течение всего года. Даже после завершения сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 сантиметров.