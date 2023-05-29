В России начали разрабатывать новую армейскую аптечку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России начали разрабатывать новую армейскую аптечку образца 2024 года, сообщил преподаватель филиала Военно-медицинской академии (ВМА) имени Кирова майор Дмитрий Смирнов.

«Нами ведется разработка перспективной аптечки 2024 года. В перечень наименований, входящих в ее состав, увеличен до 25», – сказал он в ходе круглого стола комитета Госдумы по охране здоровья.

По словам Смирнова, в аптечке будут средства для устранения асфиксии и напряженного пневмоторакса.

Напомним, сейчас производители предлагают военнослужащим различные комплектации военных и тактических аптечек. Как правило, в них есть стерильное перевязочное средство «Гемоспас М» для устранения наружных кровотечений, жгут, противоожоговое перевязочное е средство, стерильные перевязочные медицинские пакеты, бактерицидные повязки-пластыри, ножницы для разрезания повязок. Кроме того, в аптечку кладут различные препараты, одноразовые инъекционные шприцы, медицинские перчатки, антисептические салфетки.