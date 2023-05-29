Лавров назвал зерновую сделку неэффективной и раскритиковал действия Европы Фото: REUTERS

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает зерновую сделку неэффективной. Об этом министр иностранных дел России заявил в ходе встречи со Спикером Национальной Ассамблеи Республики Кении М.Ветангулой.

По словам Лаврова, по черноморской инициативе из вывезенных 30 миллионов тонн меньше 3% попало в бедные страны Африки. При этом, меморандум Россия-ООН вообще не выполняет, считает глава МИД.

"Про удобрения, всем известная история, когда год назад ЕС арестовал около 300 тысяч тонн удобрений, остро необходимых для с/х производства. Но арестованные удобрения еще в августе прошлого года наш президент объявил о готовности передать в Африку. Почти полгода потребовалось, чтобы незначительную партию передать в Малави", - отметил Лавров.

Кроме того, по информации министра, процесс идет крайне медленно и если все останется так же, как и сейчас, то в дальнейшем нужно будет исходить из того, что инициатива не функционирует.

Напомним, 29 мая стало известно о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Кению. В Найроби у Лаврова были запланированы встречи с политическим руководством страны.