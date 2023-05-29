Путин подписал закон о правилах установки камер на российских дорогах Фото: Иван МАКЕЕВ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который определяет правила установки камер на дорогах страны. Соответствующий документ в понедельник, 29 мая, был опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, камеры можно будет размещать на дорогах, где есть выделенные полосы для автобусов и маршруток, а также на аварийно-опасных участках дорог. Кроме того, установка такого оборудования допустима на перекрестках, где за год случилось четыре или более аварий, а также в местах, где идут ремонтные работы и тем самым ограничено движение. Камеры можно будет устанавливать и в местах, где запрещена стоянка или остановка, а также в местах, которые определит Госавтоинспекция.

Решение о размещении такого оборудования будут принимать региональные власти или владелец дороги после соответствующего одобрения МВД. Если нарушение зафиксирует камера, которая не отвечает установленным требованиям, ответственность для водителя не последует.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что власти внесли поправки в Кодекс административных правонарушений. В нем появилась новая норма - возможность фиксации таких нарушений, как незаконный выброс мусора, с помощью камер, в основном тех, которые установлены на дорогах. Однако тогда эксперты утверждали, что норму в закон вписали, но технически это пока не сделано.