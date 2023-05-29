Рогов: ВСУ изменили тактику на запорожском направлении и начали использовать ДРГ Фото: Александр КОЦ

ВСУ изменили тактику разведки боем на запорожском направлении на применение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"У украинцев вместо разведки боем на запорожском направлении пришла тактика использования ДРГ. Не сомневаемся, что они будут соваться в районе Орехова и Гуляйполя. Наибольшее количество групп в направлении Васильевки, они имитируют движение. Они есть и на других участках, но здесь они активнее", - сказал он.

Кроме того , такая смена тактики украинцев является следующим этапом разведывательных действий на запорожском направлении.

"При проведении разведки боем они понесли большие потери, речь идет о сотнях уничтоженных боевиков ВСУ, они добились понимания присутствия наших сил, а также поняли, как устроена наша оборона на запорожской линии боевого соприкосновения. Они получали огневой контакт с конкретных позиций, посылая на гарантированную смерть своих боевиков", - добавил Рогов, пишет ТАСС.

Ранее Владимир Рогов сообщал о том, что в Запорожской области российские военнослужащие обнаружили вблизи поселка Лобковое, находящегося недалеко от Васильевки, боевиков ВСУ. И это уже не первый случай на этом участке линии соприкосновения.