Владимир Путин оценил итоги демографической политики главы Якутии

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Владимир Путин провел встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым. Президент заслушал традиционный доклад о реализуемых в регионе проектах: одной из главных тем стала демография и рост рождаемости в республике. Путин похвалил Якутию за грамотную демографическую политику.

«Мы сегодня занимаем седьмое место по стране по рождаемости, первое – на Дальнем Востоке. Самое главное, что у нас люди перестали уезжать. Когда я возглавил республику, в мае 2018 года, у нас жило порядка 960 тысяч человек. Сегодня нас уже 996 тысяч по началу этого года, и мы очень ожидаем, что в этом году, наверное, всё-таки миллионного жителя достигнем», – рассказал Николаев.

Глава Якутии отметил, что республика обычно прирастала на 2-3 тысячи человек в год, сейчас же прирост населения составляет 10-12 тысяч. Прирост жителей немного замедлила пандемия, но ситуация все равно выправляется. Также Николаев отметил рост средней продолжительности жизни якутян.

«Надо сохранить, конечно, все эти инструменты поддержки, чтобы обеспечить дальнейший естественный прирост населения и увеличение численности постоянного населения. И тот, и другой показатели – это интегрированный показатель всей вашей работы в сфере экономики, конечно, и социальной политики», – подытожил Путин.