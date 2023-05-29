La Repubblica: страны G7 планируют создать защитный механизм для Украины, чтобы склонить Киев к миру Фото: REUTERS

Страны "Большой Семерки" тайно готовят гарантии безопасности для Киева в случае урегулирования конфликта. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

"Соединенные Штаты и Евросоюз давят на Зеленского, чтобы он смягчил требования и сделал их более приемлемыми для стран Глобального Юга", - отмечается в публикации.

Кроме того, в качестве гарантий Киеву могут предложить возможность начать переговоры о вступлении в Евросоюз. В США желают скорейшего прекращения конфликта на Украине, поскольку он может помешать главе Белого дома Джо Байдену участвовать в президентских выборах. А правительства Германии, Франции и Италии не знают, сколько еще они смогут рассчитывать на поддержку избирателей в своей помощи Киеву, пишет издание.

Между тем, российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что продолжительность украинского конфликта будет зависеть от того, сколько еще усилий по его эскалации предпримут страны НАТО. Об этом он сообщил в интервью вещательной корпорации BBC.