Жителя Ставрополья осудили на восемь лет за попытку сбыть крупную партию героина

Суд приговорил мужчину к восьми годам заключения Фото: Олег ЗОЛОТО

В Георгевске на Ставрополье осудили 37-летнего жителя округа. В августе 2020 года он в составе банды занимался сбытом героина, сообщили в Newstracker со ссылкой на региональную прокуратуру. Злоумышленник раскладывал партии наркотиков по тайникам, информацию о которых должен был передать получателям.

Довести преступление до конца ныне осужденный не смог – его задержали сотрудники правоохранительных органов. Против наркосбытчика завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Суд признал вину злоумышленника и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока что не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Другого наркосбытчика с героином поймали в Пятигорске. Сотрудники полиции заметили громко матерящегося иностранца, у которого при себе было 18 граммов наркотиков. Еще один грамм правоохранители нашли в ранее оставленным злоумышленником тайнике и 50 он хранил дома. Заведено уголовное дело.