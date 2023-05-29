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НовостиПолитика29 мая 2023 18:26

Мадуро заявил о желании видеть Венесуэлу участницей БРИКС

Возможное присоединение Венесуэлы уже поддержал бразильский президент
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Мадуро заявил о желании видеть Венесуэлу участницей БРИКС

Мадуро заявил о желании видеть Венесуэлу участницей БРИКС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венесуэла хочет стать страной-участницей БРИКС. Об этом заявил президент Николас Мадуро в ходе встречи с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

"Если Венесуэлу спросят о желании присоединиться к БРИКС, мы скажем - да, мы хотели бы быть частью БРИКС и сопровождать построение новой глобальной политики", - заявил Мадуро.

По словам Мадуро, данное объединение трансформируется в "большой магнит для желающих другого мира и кооперации". Лула да Силва заявил, что благоприятно относится к возможному присоединению Венесуэлы к БРИКС. Он добавил, что подобные инициативы должны одобрить все участники объединения

Между тем, британский экономист и обозреватель Financial Times Мартин Вольф. Западным странам придется признать тот факт, что из-за роста влияния группы БРИКС управлять миром больше не получится.