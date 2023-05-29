Мадуро заявил о желании видеть Венесуэлу участницей БРИКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венесуэла хочет стать страной-участницей БРИКС. Об этом заявил президент Николас Мадуро в ходе встречи с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

"Если Венесуэлу спросят о желании присоединиться к БРИКС, мы скажем - да, мы хотели бы быть частью БРИКС и сопровождать построение новой глобальной политики", - заявил Мадуро.

По словам Мадуро, данное объединение трансформируется в "большой магнит для желающих другого мира и кооперации". Лула да Силва заявил, что благоприятно относится к возможному присоединению Венесуэлы к БРИКС. Он добавил, что подобные инициативы должны одобрить все участники объединения

Между тем, британский экономист и обозреватель Financial Times Мартин Вольф. Западным странам придется признать тот факт, что из-за роста влияния группы БРИКС управлять миром больше не получится.