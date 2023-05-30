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НовостиЭкономика30 мая 2023 7:50

Аналитик спрогнозировал курс валют на неделю

Аналитик Болотских заявил, что существенных колебаний курса валюты на этой неделе не произойдет
Елизавета КУЗНЕЦОВА

Аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских сообщил РИАМО, что серьезных колебаний курса валюты на текущей неделе не случится, а ближе к концу недели рубль может укрепиться.

«Мы не ожидаем существенных движений по основным валютам до конца недели. Считаем курс равновесным на этой неделе в диапазоне 78,5-81 рубля за доллар», - заявил специалист, напомнив также, что с 1 июня 2023 года вступит в силу указ президента РФ о месячном лимите в 1 млрд долларов для сделок с уходящими нерезидентами.

Специалист по международным финансовым рынкам «Финмира» Георгий Свирин, как писал RT, ранее заявил, что в июне этого года доллар к рублю останется в прежнем диапазоне, при условии отсутствия негативных новостей, но при повышении волатильности данный диапазон может расшириться - от 72,5 до 82,5 рубля за доллар

Оптимальным курсом доллара российские граждане назвали уровень не выше 50 рублей за единицу. Как сообщал «360», больше половины россиян (62,5%) заявили об этом в ходе опроса.