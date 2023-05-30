Аналитик спрогнозировал курс валют на неделю

Аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских сообщил РИАМО, что серьезных колебаний курса валюты на текущей неделе не случится, а ближе к концу недели рубль может укрепиться.

«Мы не ожидаем существенных движений по основным валютам до конца недели. Считаем курс равновесным на этой неделе в диапазоне 78,5-81 рубля за доллар», - заявил специалист, напомнив также, что с 1 июня 2023 года вступит в силу указ президента РФ о месячном лимите в 1 млрд долларов для сделок с уходящими нерезидентами.

Специалист по международным финансовым рынкам «Финмира» Георгий Свирин, как писал RT, ранее заявил, что в июне этого года доллар к рублю останется в прежнем диапазоне, при условии отсутствия негативных новостей, но при повышении волатильности данный диапазон может расшириться - от 72,5 до 82,5 рубля за доллар

Оптимальным курсом доллара российские граждане назвали уровень не выше 50 рублей за единицу. Как сообщал «360», больше половины россиян (62,5%) заявили об этом в ходе опроса.