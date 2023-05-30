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НовостиОбщество30 мая 2023 8:34

Названы лайфхаки для экономии на летних путешествиях

Эксперт Даниленко посоветовал покупать пакетные туры вместо раздельного бронирования отелей
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Названы лайфхаки для экономии на летних путешествиях

Названы лайфхаки для экономии на летних путешествиях

Фото: Олег УКЛАДОВ

Главный редактор туристического портала TourDom.ru Дмитрий Даниленко в беседе с NEWS.ru рекомендовал покупать туристические путевки от операторов и агентств, отметив, что так будет выгоднее, чем самостоятельно бронировать авиабилеты и номера в гостиницах.

Как уточнил специалист, туроператоры выкупают авиабилеты, а также номера в гостиницах «оптом». У них также зачастую есть определенные договоренности с авиакомпаниями и отелями.

«Лайфхак номер один - покупать не билет, а пакетный тур, в цену которого уже включены перелет и проживание. Скорее всего, это будет выгоднее, чем самостоятельно приобретать авиабилеты и бронировать гостиницу», - заявил эксперт.

При покупке отдельного билета Даниленко рекомендовал взять рейс «туда - обратно», что, по его словам, скорее всего, будет дешевле, чем отдельное бронирование двух билетов в разные концы. Кроме того, он посоветовал лететь в несезон.