Названы лайфхаки для экономии на летних путешествиях Фото: Олег УКЛАДОВ

Главный редактор туристического портала TourDom.ru Дмитрий Даниленко в беседе с NEWS.ru рекомендовал покупать туристические путевки от операторов и агентств, отметив, что так будет выгоднее, чем самостоятельно бронировать авиабилеты и номера в гостиницах.

Как уточнил специалист, туроператоры выкупают авиабилеты, а также номера в гостиницах «оптом». У них также зачастую есть определенные договоренности с авиакомпаниями и отелями.

«Лайфхак номер один - покупать не билет, а пакетный тур, в цену которого уже включены перелет и проживание. Скорее всего, это будет выгоднее, чем самостоятельно приобретать авиабилеты и бронировать гостиницу», - заявил эксперт.

При покупке отдельного билета Даниленко рекомендовал взять рейс «туда - обратно», что, по его словам, скорее всего, будет дешевле, чем отдельное бронирование двух билетов в разные концы. Кроме того, он посоветовал лететь в несезон.