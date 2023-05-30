Названы самые популярные направления для летнего отдыха. Фото: unsplash.com

Большинство россиян предпочитают проводить отпуск на курортах, которые располагаются неподалеку от места жительства и поэтому наиболее популярными направлениями в 2023 году могут стать Московская и Ленинградская области. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, отметив, что многие жители страны также направятся в Сочи из-за развитой транспортной доступности.

«До Краснодарского края, исключая только Сочи, добираться зачастую сутки или больше, поэтому мы видим высокую загрузку в Подмосковье, такая же история примерно с Ленобластью, туда отправляются жители Питера», - заявил специалист.

По его словам, Сочи заслуживает «отдельной темы», поскольку там все хорошо по причине транспортной доступности.

Уманский также заявил, что повышенным спросом летом среди российских граждан пользуются курорты, расположенные рядом с всевозможными водоемами, приведя в пример побережье Волги. Также зачастую в списке можно увидеть Карелию, Алтай и Байкал.

«Еще популярны курорты Абхазии, условно относящиеся к внутреннему туризму. Люди летят туда тоже через Сочи и потом переходят сухопутную границу. В этом году у них отмечаются рекордные показатели», - добавил он.