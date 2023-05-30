Психолог рассказал, как понять, что человек врет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Психолог Станислав Самбурский в беседе с Газета.Ru рассказал, как понять, что человек врет, посоветовав анализировать речь собеседника. По ее словам, надежных невербальных признаков не существует, но обман можно распознать.

Как отметил специалист, когда человек лжет, то испытывает большую когнитивную нагрузку, чем, когда говорит правду, поскольку ложь требует усилий и внимания, а речь лжеца в это время становится менее свободной и разнообразной, а также менее детальной и согласованной.

По его словам, лжецы стараются быть краткими и конкретными для того, чтобы не запутаться в своем вранье, а также избегают личных местоимений и глаголов в первом лице, стараясь дистанцироваться от своей лжи и создать впечатление объективности.

Врущий человек зачастую задает вопросы, повторяя при этом слова собеседника для того, чтобы выиграть время для размышления. Лжецы редко пользуются модальными глаголами - «можно», «нужно», «должен» и слова-усилители - «очень», «совсем», «абсолютно», стараясь смягчить ложь и делая ее менее утвердительной.

Самбурский также посоветовал обращать внимание на орфографические, грамматические и логические ошибки в речи, которые он назвал еще одним признаком лжи, поскольку вруны теряют концентрацию.

Тем не менее, как уточнил психолог, все такие признаки могут говорить не только о лжи, но и о том, что человек скромничает, нервничает, шутит или же просто не знает, как дать понять, что вы ему симпатичны. Делать выводы о собеседнике по речи эксперт рекомендовал с осторожностью.

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