Премьер Грузии Гарибашвили назвал стремление Киева в НАТО одной из причин украинского конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что стремление Украины попасть в НАТО и является причиной конфликта с Россией. Об этом сообщает "Квирис палитра".

"Каждый знает причину. Одной из причин является расширение НАТО и множество других причин. Я не желаю спекулировать на этой теме или цитировать правительство России, но одной из причин была воля и намерение Украины стать членом НАТО. Сейчас мы видим результаты", - заявил Гарибашвили.

О том, что стремление Соединенных Штатов сделать Украину членом НАТО было серьезной ошибкой и привело к нынешнему конфликту, говорил и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Между тем, ранее председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси не намерена присоединяться к санкциям против Москвы, поскольку в случае конфликта с Россией республика останется одна.