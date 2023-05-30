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НовостиПолитика30 мая 2023 10:29

Премьер Грузии Гарибашвили назвал стремление Киева в НАТО одной из причин украинского конфликта

При этом, по его словам причин конфликта еще много
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Премьер Грузии Гарибашвили назвал стремление Киева в НАТО одной из причин украинского конфликта

Премьер Грузии Гарибашвили назвал стремление Киева в НАТО одной из причин украинского конфликта

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что стремление Украины попасть в НАТО и является причиной конфликта с Россией. Об этом сообщает "Квирис палитра".

"Каждый знает причину. Одной из причин является расширение НАТО и множество других причин. Я не желаю спекулировать на этой теме или цитировать правительство России, но одной из причин была воля и намерение Украины стать членом НАТО. Сейчас мы видим результаты", - заявил Гарибашвили.

О том, что стремление Соединенных Штатов сделать Украину членом НАТО было серьезной ошибкой и привело к нынешнему конфликту, говорил и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Между тем, ранее председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси не намерена присоединяться к санкциям против Москвы, поскольку в случае конфликта с Россией республика останется одна.