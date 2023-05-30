В Союзе туриндустрии посоветовали россиянам бронировать туры заранее Фото: Иван ВИСЛОВ

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с Lenta.ru объяснил, от чего зависит цена на международные путешествия, рекомендуя россиянам планирующим путешествие за границу пользоваться предложениями раннего бронирования, которое предлагает существенные скидки.

«Сейчас цена путешествий напрямую зависит от волатильности курсов валют и ограниченности международного воздушного сообщения, инфляция тоже привела к повышению цен», - заявил специалист, отметив, что на данный момент оплата перелета в международном путешествии может составлять 50-70% общей стоимости тура.

Комментируя бюджетные направления, Горин привел в пример Египет, а также заявил, что «Турция, несмотря на общий тренд к повышению цен, весной тоже предлагала скидки».

Вице-президента Альянса турагентств России (АТА) Алексана Мкртчяна заявила телеканалу «360», что выше стоимость туров уже не будет. «Вместо Берлина, Лондона или Парижа российские туристы выбирают Петербург или Калининград. Цены там поднялись примерно на 30%, и это очень заметно», - отметила она.

Как сообщал ОТР, согласно проведенному опросу, около 60% россиян не планируют путешествовать из-за нехватки финансовых ресурсов, другими популярными причинами стали риски, связанные с иностранными поездками (33,1%) и нехватка времени (20,7%).