Названы фразы, которые провоцируют ребенка на уход из дома Фото: pixabay.com

Практикующий педагог-психолог, доцент Московского городского педагогического университета (МГПУ) Юлия Челышева в беседе с «Газета.Ru» рассказала, что родители могут сами спровоцировать побег ребенка из дома при формировании дома неблагоприятной психологической атмосферы.

Основной причиной к уходу из дома эксперт назвала тяжелые психологические обстоятельства, среди которых может быть психологическое насилие, а также слишком авторитарное воспитание по принципу «ты или сделаешь, как я сказал/а, или тебя ждет наказание». По ее словам, дети уходят от нависающей угрозы, постоянных запугиваний, а также страха перед наказанием.

Психолог рекомендовала избегать подобного приема в воспитании, не используя в общении такие выражения, как «пошел вон», «ты мне никто», «кем ты себя здесь возомнил», «ты еще не заработал на свою квартиру», «попробуй только вернуться», «ты мне будешь еще рассказывать, как мне себя вести», «развернулся, ушел и больше не возвращайся», «без мяча домой не возвращайся».

Психолог Иляна Копылова в беседе с Life.ru отметила, что страдающие от нарциссизма взрослые сами не замечают, как передают это своему ребенку. При этом эксперт предупредила, что из нарциссичного ребенка может вырасти абьюзер.

Тем временем профессор департамента педагогики Московского городского педагогического университета, доктор педагогических наук Людмила Осипенко призвала родителей не запрещать своему ребенку пользоваться гаджетами. Как сообщали «Известия», специалист рекомендовала защитить их от потенциальной опасности, используя программы ограничения доступа и фильтрации информации.