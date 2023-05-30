Гастроэнтеролог рассказала, какой цвет языка говорит об опасности для здоровья Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат медицинский наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с «Газета.Ru» рассказала об опасности белого и желтого налета на языке.

Как рассказала специалист, при скарлатине на языке появляется плотный серо-белый или желтоватый налет, а при кандидозе - творожистые бляшки, которые сложно снять даже зубной щеткой.

«Если у человека гастрит, язва желудка и другие болезни органов ЖКТ, то язык может изменить цвет на серовато-белый», - отметила эксперт, уточнив, что при болезнях печени нарушается обмен желчных пигментов, из-за чего мягкие ткани организма окрашиваются в характерный желтый цвет, в том числе и слизистую оболочку языка.

Цвет языка изменяется и при сахарном диабете. Как уточнила Кашух, в таком случае язык становится более сухим, а иногда на нем появляются оранжево-желтые высыпания.

Врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная сообщила, что утренняя отечность не всегда свидетельствует о заболеваниях. Как писал RT, по словам эксперта, к образованию отеков может приводить чрезмерное употребление солёной, острой, жирной пищи или алкоголя.

Врач-гастроэнтеролог центра «СМ-Клиника» Валерия Ломова в беседе с Life.ru рекомендовала отказаться от хлеба, выпечки и быстрых завтраков на завтрак, рекомендуя отдавать предпочтение сложным углеводам, например крупам.