Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Украиной все последние годы руководили люди, фактически управляемые Западом, и которые создали из своей страны “антироссию”.

“Ту территорию, которая называется Украиной, контролировали с самого начала фактически люди, руководимые Западом. Встали на путь борьбы не просто с Россией, а создали на этой территории антироссию”, — заявил российский лидер на выставке, посвященной креативной экономике.

Также глава государства отметил, что российская армия была вынуждена ответить на развязанную Украиной войну в Донбассе. При этом, по словам Путина, в отличие от киевского режима, ВС России наносят удары исключительно по военной инфраструктуре Украины.

Напомним, МИД России в докладе о ситуации с правами человека на Украине уже отмечало несамостоятельность украинского правительства. По мнению министерства, Киев выполняет указания других стран и создает из собственной страны “анти-Россию”.