Американский журналист Херш назвал полной чушью версию о причастности России к подрыву Nord Stream Фото: REUTERS

Американский журналист Сеймур Херш назвал "полной чушью" предположение о том, что в подрыве "Северных потоков" участвовала российская сторона. Об этом он заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

"Представим, что русские хотели уничтожить трубопровод. Для этого они выбрали Борнхольм, несколько дней изучали местность и возвращались позже, чтобы заложить бомбу. Зачем им это делать? Единственное объяснение - они хотели сказать всему миру: "Это были мы!". Полная чушь", – сказал он в интервью.

Херш считает, что версия о причастности к произошедшему команды яхты "Андромеда", которая, по данным СМИ также нежизнеспособна, неверна. По мнению журналиста, никто не думает о том, что к взрывам причастны американцы и никто не задает вопросов американскому правительству.

Ранее в Германии назвали вещество, которое использовалось для подрыва трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток -2". Им оказалось легкое взрывчатое вещество октоген, которое было доставлено к газопроводам на арендованной яхте "Андромеда".