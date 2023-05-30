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НовостиОбщество30 мая 2023 14:02

Психотерапевт Генварская предупредила, что радикальный феминизм делает женщину уязвимой

По словам эксперта, внутри женщина будет ожидать других вещей
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Психотерапевт Генварская предупредила, что радикальный феминизм делает женщину уязвимой

Психотерапевт Генварская предупредила, что радикальный феминизм делает женщину уязвимой

Фото: скриншот с видео

Врач-психотерапевт, сексолог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Диана Генварская в беседе с РИАМО заявила, что при радикальном феминизме женщина может играть мужскую роль в обществе, однако будет внутри уязвима, ожидая совершенно других вещей.

«Что касается радикального феминизма, женщина может играть мужскую роль в обществе и даже вести себя так, но внутри она будет уязвима и ожидать совершенно других вещей», - заявила эксперт, отметив, что особенно это будет ощущаться, когда у женщины мало энергии, например во время болезни или травмы.

По ее словам, в такой момент женщина почувствует, насколько она другая. «Если женщина не понимает, что именно ей нужно сохранять в отношениях, как оставаться женщиной, тут опасность, что она уйдет от своей природы и не создаст счастливых, долговременных отношений», - уточнила эксперт.

Во многих странах 30 мая отмечают Международный день феминизма. Как рассказали «Известия» этот праздник призван напомнить о равноправии мужчин и женщин в современном мире, а активисты призывают к борьбе с социальной несправедливостью.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы РФ по информполитике Олег Матвейчев. Как сообщал телеканал «360», по его мнению, большинство лидеров такого течения - западная агентура, которая занимается «разрушением традиционных ценностей».