Психотерапевт Генварская предупредила, что радикальный феминизм делает женщину уязвимой Фото: скриншот с видео

Врач-психотерапевт, сексолог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Диана Генварская в беседе с РИАМО заявила, что при радикальном феминизме женщина может играть мужскую роль в обществе, однако будет внутри уязвима, ожидая совершенно других вещей.

«Что касается радикального феминизма, женщина может играть мужскую роль в обществе и даже вести себя так, но внутри она будет уязвима и ожидать совершенно других вещей», - заявила эксперт, отметив, что особенно это будет ощущаться, когда у женщины мало энергии, например во время болезни или травмы.

По ее словам, в такой момент женщина почувствует, насколько она другая. «Если женщина не понимает, что именно ей нужно сохранять в отношениях, как оставаться женщиной, тут опасность, что она уйдет от своей природы и не создаст счастливых, долговременных отношений», - уточнила эксперт.

Во многих странах 30 мая отмечают Международный день феминизма. Как рассказали «Известия» этот праздник призван напомнить о равноправии мужчин и женщин в современном мире, а активисты призывают к борьбе с социальной несправедливостью.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы РФ по информполитике Олег Матвейчев. Как сообщал телеканал «360», по его мнению, большинство лидеров такого течения - западная агентура, которая занимается «разрушением традиционных ценностей».