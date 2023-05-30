Двое россиян на машине протаранили шлагбаум на границе Польши и Белоруссии Фото: REUTERS

Двое россиян с тремя детьми протаранили на автомобиле шлагбаум на границе между Белоруссией и Польшей. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

"Семья из России протаранила шлагбаумы на пограничном пункте в Тересполе. Женщина с тремя детьми пересекла границу и попала на территорию Белоруссии, а мужчина был задержан", - говорится в сообщении радиостанции.

Издание сообщает, что во вторник утром к пограничному пункту подъехал автомобиль BMW со шведскими регистрационными номерами. Внутри были двое взрослых, женщина и мужчина из России. С ними также передвигались один ребенок с российским паспортом и двое - со шведскими.

В момент, когда польский офицер собрал паспорта для проверки, машина резко поехала в сторону Белоруссии, врезалась в шлагбаумы и проехала по развернутым шипам, после чего остановилась.

"Задержанный мужчина будет нести ответственность за насильственное пересечение границы. А в отношении двух детей, которых россиянка перевезла через границу, действует запрет покидать Швецию.

Ранее стало известно, что МВД и администрация Польши закроют движение через польско-белорусскую границу с 1 июня 2023 года. Запрет распространяется на грузовики с товарами, зарегистрированными в России и Белоруссии. Соответствующее распоряжение опубликовали в польском правительстве.