Столтенберг заявил о готовности НАТО направить дополнительно 700 военных в Косово Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса направить дополнительно военных в Косово. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Осло, которую транслировала пресс-служба НАТО.

Как стало известно, Североатлантический альянс готов направить дополнительно до 700 военных в Косово. Помимо этого НАТО могут подготовить еще один батальон к отправке, если такая необходимость возникнет.

"Силы альянса в Косове примут все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность всего населения края. НАТО направит дополнительно 700 военных в Косово и повысит уровень готовности еще одного батальона, чтобы он мог быть отправлен в случае необходимости", - заявил Столтенберг.

Ранее в российском МИД сообщили о том, что Москва призывает западные страны не провоцировать Сербию в ситуации вокруг Косово и повлиять на премьера республики Альбина Курти.