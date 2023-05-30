Министр иностранных дел Британии заявил, что Украина имеет право "проецировать силу" за пределы своих границ Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли не ответил на вопрос о причастности Украины к атакам беспилотников в России. При этом он заявил, что Киев имеет право "проецировать силу" за пределы своих границ.

"Украина имеет право проецировать силу за пределы своих территорий, чтобы подорвать способность России проецировать силу на сам Киев", - сказал Клеверли, сообщает телеканал Sky News.

Также, по мнению министра, атаку беспилотников можно назвать частью "украинской самообороны". Клеверли добавил, что не будет предполагать, какой характер был у нападения.

Напомним, 30 мая Министерство обороны России сообщило о том, что киевский режим предпринял попытку теракта, ударив по Москве беспилотниками. Все БПЛА Украины были сбиты средствами РЭБ и системами ПВО.

В российском МИД отметили, что Россия может самым жестким образом ответить на атаку украинских беспилотников по Москве 30 мая.