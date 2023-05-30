В Госдуму внесли законопроект о запрете на медицинские вмешательства по смене пола Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Государственную думу Российской Федерации внесли законопроект, который предлагает установить запрет на медицинские вмешательства, которые направлены на смену пола. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале.

— Вместе с коллегами – депутатами от всех фракций Государственной Думы - внесли проект закона, устанавливающего полный запрет на осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола, — заявил Толстой.

Помимо этого, закон предусматривает и запрет на смену пола в документах без проведения операции.

Толстой отметил, что авторами этой инициативы стали «почти 400 парламентариев», а в законе есть исключение для врожденных аномалий у детей. Он подчеркнул, что вмешательство медиков может допускаться только по решению специальной комиссии, но не одним врачом.

Ранее KP.RU рассказывал о намерении введения запрета на смену пола. Помимо самого запрета на врачебное вмешательство, будет запрещаться и смена пола в документах без проведения операции. При этом отмечается, что на данный момент такая процедура в России вполне легальна.