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НовостиПолитика30 мая 2023 17:49

Глава МАГАТЭ Гросси встретился с Небензей и постпредами США и Украины в ООН

Детали встреч пока не раскрываются
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Глава МАГАТЭ Гросси встретился с Небензей и постпредами США и Украины в ООН

Глава МАГАТЭ Гросси встретился с Небензей и постпредами США и Украины в ООН

Фото: REUTERS

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел встречу с российским постпредом при ООН Василием Небензей. Также 30 мая состоялась встреча Гросси с представителями Соединенных Штатов и Украины.

"Постпред РФ при ООН Василий Небензя встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси 30 мая 2023 года", - сказал источник в постпредстве РФ при ООН, сообщает РИА Новости.

Подробности встречи пока неизвестны.

Ранее анонсировалось, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 30 мая 2023 года озвучит свои предложения по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции на заседании Совета Безопасности ООН.

Помимо этого, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал фейком сообщения о покупке Россией иранских беспилотников. "Украина и ее западные покровители пытаются раскрутить еще один фейк", - таким образом комментировал сложившуюся ситуацию Василий Небензя.