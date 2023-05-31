Депутаты Госдумы предложили запретить пользоваться электросамокатами на пешеходных улицах Фото: Андрей АБРАМОВ

Депутат Госдумы Александр Якубовский внёс ряд предложений, касающихся урегулирования движения электросамокатов в России. Например, он предлагает запретить проезд таких транспортных средств по пешеходным улицам. Проект предложения Якубовский направил в Минтранс и МВД, о чём сообщили «Известия», со ссылкой на документ.

«Мы должны смотреть на статистику происшествий с СИМ (средства индивидуальной мобильности) - ее непрерывный рост показывает, что внесенные изменения пока не работают. В этом случае необходимо обеспечить безопасность пешеходов через снижение скорости прокатных электросамокатов до 15 км/час», - говорит Якубовский.

Также депутат предлагает программно ограничить максимальную скорость таких самокатов 15-ю километрами в час, и запретить пользование электросамокатами до 18 лет. Такие же меры предлагаются и для других СИМ, вроде электровелосипедов.

В качестве обоснования своего предложения Якубовский приводит статистику - с января по апрель 2023 года, в одной только Москве, произошло 60 ДТП с участием СИМ, в которых пострадали 63 человека. В 2019 году таких ДТП было зарегистрировано 147, а в 2022 - 976.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в 2022 году электросамокаты были официально признаны транспортным средством, что позволило начать разработку контроля их передвижения в городах России.