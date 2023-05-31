Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 мая 2023 5:49

Число погибших при обстреле птицефабрики в ЛНР возросло до пяти человек

19 человек ранены
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Число погибших при обстреле птицефабрики в ЛНР возросло до пяти человек

Число погибших при обстреле птицефабрики в ЛНР возросло до пяти человек

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В результате украинского обстрела птицефабрики в поселке Карпаты в Луганской Народной Республики (ЛНР) погибло пять человек. Об этом в среду, 31 мая, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК),

«Обстрел поселка Карпаты (Перевальский район, ЛНР) вооруженными формированиями Украины, по предварительной информации жертвами которого стали 24 человека», - сказано в сообщении центра, где уточняют, что пять человек погибли и 19 ранены.

Кроме того, при обстреле был поврежден строительный городок и здание птицефабрики.

Как писал сайт KP.RU, ранее сообщалось о четырех погибших и 16 раненых.

По данным ведомства, обстрел велся из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили четыре ракеты, три из которых - типа М30А1 с поражающими элементами в виде шрапнели, а одна - типа М31.