Число погибших при обстреле птицефабрики в ЛНР возросло до пяти человек Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В результате украинского обстрела птицефабрики в поселке Карпаты в Луганской Народной Республики (ЛНР) погибло пять человек. Об этом в среду, 31 мая, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК),

«Обстрел поселка Карпаты (Перевальский район, ЛНР) вооруженными формированиями Украины, по предварительной информации жертвами которого стали 24 человека», - сказано в сообщении центра, где уточняют, что пять человек погибли и 19 ранены.

Кроме того, при обстреле был поврежден строительный городок и здание птицефабрики.

Как писал сайт KP.RU, ранее сообщалось о четырех погибших и 16 раненых.

По данным ведомства, обстрел велся из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили четыре ракеты, три из которых - типа М30А1 с поражающими элементами в виде шрапнели, а одна - типа М31.