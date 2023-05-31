42-летняя актриса Равшана Куркова во второй раз стала мамой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская актриса и звезда сериала «Пищеблок» Равшана Куркова рассказала о том, что родила второго ребенка.

Актриса родила дочь еще в марте этого года, но рассказала о пополнении только спустя несколько месяцев. В социальных сетях 42-летняя артистка сообщила, что два месяца назад родила дочь, однако не стала называть имени своего ребенка, а также рассказывать о том, кто именно является отцом девочки.

«Сегодня последний день очень важной для меня весны, и хочу, наконец, поделиться своей большой радостью - в марте я родила сыну Гаспару сестренку. Пусть любви в этом мире будет больше», - написала актриса, опубликовав архивные фото со времени второй беременности.

Напомним, актриса уже воспитывает трехлетнего сына Гаспара, отцом которого стал бизнесмен Сергей Амарян. Через несколько месяцев после рождения ребенка пара распалась.