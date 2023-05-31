Минобороны России сообщило об ожесточенных боях в районе Авдеевки на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ в очередной сводке проинформировало, что на Донецком направлении развернулись ожесточенные бои под Авдеевкой. Оборонное ведомство добавило, что российским войскам удалось выбить украинских военных с позиций в районе Красногоровки и Ясиноватой.

«На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся в районе населенного пункта Авдеевка», - сказано в заявлении Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, в Красногоровке и Ясиноватой удалось выбить противника штурмовым отрядам соединений и воинских частей Первого армейского корпуса. Сделано это было при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Южной» группировки войск.

Подразделения Вооруженных сил Украины были поражены в районе Авдеевки и поселка Химик. Также был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной украинской бригады.

Напомним, ранее Министерство обороны сообщило, что российская артиллерия и авиация уничтожили командно-наблюдательный пункт штурмового батальона "Скала" под Авдеевкой. Также в районе населенного пункта Трудовое Запорожской области был поражен пункт управления 33-й механизированной бригады ВСУ.

Недавно российское оборонное ведомство также сообщало, что украинская армия потеряла на Донецком направлении до 340 военнослужащих, а также несколько единиц техники.

Ранее сайт KP.RU объяснял, почему Украина постоянно заявляет о том, что контрнаступление скоро начнется, но на самом деле наступать не спешит. Дело в том, что намеченные ВСУ сроки операции сорвала российская армия благодаря работе разведки и систематическому подходу к уничтожению средств ПВО и складов вооружений, присланных Киеву "западными партнерами".