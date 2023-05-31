Российские военные уничтожили командный пункт батальона "Скала" под Авдеевкой Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ в очередной сводке проинформировало, что российская артиллерия и авиация уничтожили командно-наблюдательный пункт штурмового батальона "Скала" под Авдеевкой.

В министерстве отметили, что за минувшие сутки российскими военнослужащими были поражены 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 149 районах.

«В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен командно-наблюдательный пункт штурмового батальона «Скала» ВСУ», - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

Помимо этого, в районе населенного пункта Трудовое Запорожской области был уничтожен пункт управления 33-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска ведут подготовку к потере Авдеевки. В связи с этим они отключают мобильную связь для того, чтобы помешать сторонникам России информировать ВС РФ о передвижениях и позициях ВСУ. Помимо этого, украинские войска вывозят из Авдеевки коммунальные службы и рекомендуют населению города эвакуироваться.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский также сообщал об ударах российской авиации по пунктам дислокации Первой бригады специального назначения ВСУ, а также по районам сосредоточения двух отдельных механизированных бригад.