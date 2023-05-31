Белорусские пограничники борщом пытались переманить украинских коллег Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Белорусские пограничники попытались переманить украинских коллег с помощью борща. Видеозапись их диалога появилась в телеграм-канале погранслужбы Украины.

На кадрах слышно, что белорусские пограничники на позиции ВСУ транслировали запись о том, что "их борщи-родственники", а в кухне других Европейских стран таких блюд нет.

"Когда вам будет не из чего готовить борщ - вы можете переходить на нашу сторону. Попробуйте здесь белорусский борщ. Не пожалеете", - говорится на аудиозаписи, которую включили пограничники.

В ответ пограничники Украины сказали, что белорусский борщ "больше схож с русскими щами".

В 2022 году межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия включил культуру приготовления украинского борща в перечень нематериального наследия, нуждающегося в срочной охране. Об этом сообщалось на портале ЮНЕСКО.