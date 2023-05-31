IT-эксперт дал совет по защите аккаунта в Telegram от кражи

IT-эксперт Лукацкий призвал никому не сообщать одноразовый код, чтобы обезопасить аккаунт в Telegram Фото: REUTERS

Эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий в беседе с с Lenta.ru рассказал, что основным способом кражи аккаунтов в Telegram является отправка пользователю ссылки на сторонний сайт, после чего просят ввести этот код в определенном поле или отправить его внутри Telegram.

«Так мошенники получают право поменять пароль пользователя, меняют его на свой, и дальше либо используют все ресурсы пользователя для своих целей, либо шантажируют, либо требуют вознаграждение для возврата доступа», - рассказал эксперт.

Лукацкий призвал не переходить по ссылкам, присланным от непонятных пользователей или каналов, а также никогда и никому говорит одноразовый код независимо от канала.

«Если где-то, что на сайтах, что по почте, что в SMS, что в Telegram, что в WhatsApp, просят указать одноразовый код - это процентов на 99 признак того, что это мошенническая схема и от нее надо держаться подальше», - отметил эксперт.

Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Комаров в беседе с ФАН рекомендовал обезопасить данные при работе с чатботами и нейросетями, отметив, что она дают мошенникам новые возможности для обмана.

По словам специалиста группы исследования безопасности банковских систем Positive Technologies Юрия Ряднина, мошенники могут использовать популярные нейросети для написания вредоносного кода, а также взлома сайтов и кражи персональных данных. Об этом сообщал телеканал «360».