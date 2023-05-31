В Госдуме приняли закон о возврате средств за путевки военнослужащим и членам их семей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Госдуме во втором и третьем чтении приняли закон о возврате средств за путевки военнослужащим и членам семей военнослужащих. Законопроект предусматривает, что мобилизованный в ВС РФ или служивший по контракту с 24 февраля 2022 года, или доброволец может изменить или расторгнуть договор о реализации турпродукта.

Такой гражданин, как и члены его семьи, имеют право расторгнуть указанный договор или вернуть деньги, уплаченную по договору на протяжении трех лет со дня заключения.

Деньги вернутся за счет средств туроператора в течение 10 дней со дня подачи требования. Если у туроператора нет денег, то сумму можно вернуть из средств фонда персональной ответственности туроператора в установленном правительством порядке.

Данные положения действуют на договоры, заключенные с 1 сентября 2021 года.

Помимо этого, в Госдуму РФ был внесли проект закона о возможности в период мобилизации проходить военную службу по контракту людям, которые ранее имели судимость. Документ был опубликован в думской электронной базе.