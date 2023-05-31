На Бали туристам запретили лазать по священным деревьям и носить пластиковые пакеты Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Губернатор Бали Вайан Костер сообщил о 12 рекомендациях и 8 запретах для иностранных туристов.По данным индонезийского портала Detik, Костер издал письмо о новых порядках для иностранных туристов. 31 мая 2023 года документ вступил в силу.

Теперь иностранным туристам нельзя входить в огороженную зону священных мест, кроме молитвы в традиционной балийской одежде, нельзя лазать по священным деревьям и осквернять священные места и храмы, в том числе и фотографироваться в нескромной одежде/без одежды.

Кроме того, нельзя выбрасывать "мусор без разбора" и загрязнять озера, родники, реки, море и общественные места. Под запретом использование одноразовых пластиковых пакетов и соломинок.

Помимо этого, нельзя создавать шум, проявлять агрессию к государственным чиновникам, местным сообществам, гидам или через соцсети. Нельзя осуществлять предпринимательскую деятельность без документов и торговать священными предметами и наркотиками.

Из рекомендаций для туристов появились следующие: посещение достопримечательностей в сопровождении лицензионного гида, менять валюту в специальных операторах, водить машину в соответствии с законами и правилами.

В мае 2023 года губернатор Бали Ваян Костер заявил, что готов ввести систему квот для иностранных туристов на ближайшие 100 лет. Таким способом он хочет уходить от массового туризма на остров.