Роскомнадзор внес в реестр социальных сетей "Дзен", Rutube и Twitch Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В реестр социальных сетей Роскомнадзора включили еще три. Речь идет о платформе "Дзен", Rutube и Twitch. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В реестре социальных сетей появились новые площадки - "Дзен", Rutube и Twitch. 31 мая ведомство направило в адрес владельцев ресурсов уведомления об их включении в реестр с указанием требований российского законодательства", - отмечается в сообщении Роскомнадзора.

В ведомстве также напомнили, что с февраля 2021 года в России действует закон о самоконтроле социальных сетей, в соответствии с чем интернет-площадки должны сами выявлять и блокировать информацию, которая запрещена. Для этого и был создан реестр соцсетей. В него включены также соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", Twitter, TikTok, Likee, YouTube, Telegram, LiveJournal, "Пикабу" и Pinterest.

Ранее оператор онлайн-энциклопедии "Википедия" подал иск в суд к Генпрокуратуре и Роскомнадзору РФ из-за блокировки некоторых публикаций.