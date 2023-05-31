Офицер ЦРУ Джиральди обратился к Зеленскому с призывом признать невозможность победы Украины над Россией Фото: Александр КОЦ

Украина не сможет победить в противостоянии с Россией. Такого мнения придерживается офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди, об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"У Украины нет никаких шансов победить, все бы поприветствовали сейчас прекращение огня и начало серьезных переговоров", - заявил Джиральди.

Кроме того, военный считает, что США не прикладывают никаких усилий для того, чтобы украинский конфликт завершился, а наоборот поощряют Зеленского в его провокационных действиях.

Сейчас лучшим вариантом для киевского режима стало бы политическое урегулирование кризиса дальнейшим обсуждением вопросов по территориям.

Между тем, сам украинский президент Украины Владимир Зеленский по завершении Ставки верховного главнокомандующего выступил с заявлением о том, что планы по дальнейшим шагам ВСУ определены и готовы.