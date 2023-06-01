Группа «Звери» станет хэдлайнером бесплатного концерта в рамках ПМЭФ в Петербурге Фото: Николай ХИЖНЯК

Знаменитая российская рок-группа «Звери» станет хэдлайнером концерта, посвящённого открытию Петербургского международного экономического форума в 2023 году. Выступления будут полностью бесплатными, посетить их сможет любой житель или гость Северной столицы. Об этом сообщил КП-Санкт-Петербург.

«Хедлайнером на Дворцовой станут рокеры-романтики - группа «Звери». Признаться, мы не раз видели, как зал взрывается, стоит их солисту Роме просто выйти на сцену. Как обычно, концерт будет бесплатным. Приглашаем всех желающих», - говорится в публикации, со ссылкой на «Росконгресс».

ПМЭФ-2023 пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня, а бесплатный концерт будет организован на главной площади города - Дворцовой. В дни проведения форума Петербург традиционно ждёт богатая культурная программа, куда в этом году войдут показы современных российских модных дизайнеров.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в ПМЭФ-2023 примет участие делегация из Алжира, планирующая обсудить взаимное сотрудничество с Россией в разных сферах.