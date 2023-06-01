Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в центральной части Сахалина Фото: Мария ЕРОХИНА

В четверг, 1 июня 2023 года, в центральной части Сахалина зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5. Местные жители ощутили подземные толчки в 09:44 по местному времени (01:44 по мск). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Сахалинской области.

«1 июня 2023 года зарегистрировано землетрясение в семи километрах восточнее села Рощино (Смирныховский район). Магнитуда сейсмособытия составила 3,5, глубина - семь километров», - заявили в ведомстве.

Как подчеркнули в МЧС России, жертв и разрушений на настоящий момент не зафиксировано. Экстренные и административные службы проводят обследование местности, социально-значимых объектов и жилого фонда, на предмет уточнения их состояния.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 31 мая 2023 года землетрясение магнитудой 4.0 произошло в 84 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг подземных толчков залегал на глубине 36 километров.