Что произошло в ночь на 1 июня Фото: REUTERS

Началось лето 2023 года, и в ночь на 1 июня не утихают международные склоки. Издание Responsible Statecraft объявило о том, что в НАТО разработали гигантский, секретный план на тысячи страниц, посвящённый возможной конфронтации с Россией.

В то же время американский обозреватель Майрон Гейнс публично выразил солидарность с Россией, заявив о том, что Вашингтону не стоило лезть в конфликт на Украине. Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал Запад о недопустимости продвижения НАТО к российским границам.

Журналистов трёх крупных газет и агентств отказались впускать в штаб-квартиру ОПЕК+ на время заседания, запланированного 4 июня 2023 года. «Забаненными» оказались корреспонденты Reuters, Bloomberg и The Wall Street Journal.

Также минувшей ночью украинская сторона заявила о состоявшихся переговорах между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, и американским генералом Марком Милли. По телефону они обсудили план грядущей попытки украинского контрнаступления.

На востоке России ночью трясло - в центральной части Сахалина жителей разбудили подземные толчки. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5, а спустя некоторое время случилось ещё одно, магнитудой 3,3.

А российских водителей известили о том, что в стране продлевается упрощённый технический регламент для автомобилей, до 1 февраля 2024 года. Но с рядом оговорок и уточнений. Каких - читайте в нашем материале.