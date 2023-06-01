В МИД России заявили, что слежкой через телефоны США пытаются поставить себя выше закона

В МИД России заявили, что слежкой через телефоны США ставит себя выше закона
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После того, как компетентные органы установили очередной шаг систематической слежки американских спецслужб через телефоны, можно понять, что таким образом США ставит себя выше закона. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.
Они десятилетиями используют ИТ-корпорации для массового сбора данных интернет-пользователей без их согласия, отмечают в дипломатическом ведомстве.
Доказательства этого появляются каждый год, а на международных площадках регулярно выносится вопрос о необходимости введения определенного порядка в этой сфере, говорится в сообщении. В Российском МИД также обратили снимание на то, что универсальные нормы поведения в цифровом пространстве должны основываться уважении прав и свобод человека.
Ранее стало известно, что ФСБ разоблачила шпионскую систему в американских устройствах Apple. Спецслужбы США использовали уязвимости «предусмотренные производителем».