В МИД России заявили, что слежкой через телефоны США пытаются поставить себя выше закона

В МИД России заявили, что слежкой через телефоны США ставит себя выше закона Фото: Shutterstock

После того, как компетентные органы установили очередной шаг систематической слежки американских спецслужб через телефоны, можно понять, что таким образом США ставит себя выше закона. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

Они десятилетиями используют ИТ-корпорации для массового сбора данных интернет-пользователей без их согласия, отмечают в дипломатическом ведомстве.

Доказательства этого появляются каждый год, а на международных площадках регулярно выносится вопрос о необходимости введения определенного порядка в этой сфере, говорится в сообщении. В Российском МИД также обратили снимание на то, что универсальные нормы поведения в цифровом пространстве должны основываться уважении прав и свобод человека.

Ранее стало известно, что ФСБ разоблачила шпионскую систему в американских устройствах Apple. Спецслужбы США использовали уязвимости «предусмотренные производителем».